Calciomercato Juventus, obiettivo terzino: ‘missione’ a Madrid

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus rafforzerà anche la corsia mancina. Serve un sostituto di Alex Sandro

Bomber e mediano nel calciomercato invernale, in quello della prossima estate invece la Juventus regalerà ad Allegri un difensore centrale e un laterale sinistro.

Alex Sandro non è da tempo il terzino sfavillante delle prime stagioni in bianconero. Senza contare che ha 31 anni, problemi fisici e, soprattutto, un ingaggio che sfiora i 10 milioni di euro lordi.

La Juve ha quindi tanti e importanti motivi per porre fine al matrimonio col brasiliano, a cui andrà però trovata una nuova sistemazione. In tal senso occhio alla Premier, dove l’ex Porto vanta degli estimatori che in teoria possono permettersi il suo stipendio.

Ma chi al posto di Alex Sandro? Nelle ultime settimane è salita alla ribalta la candidatura del giovanissimo e promettente Cambiaso del Genoa, già obiettivo concreto dell’Inter, ma in verità Cherubini e soci potrebbero guardare all’estero, restando a tinte verde-oro sulla fascia sinistra.

Il profilo che i dirigenti juventini possono prendere in forte considerazione è infatti quello di Renan Lodi, nel mirino quando era ancora in Patria con la maglia dell’Athletico Paranaense.

Per l’Atletico Madrid, che ci investì 20 milioni nell’estate di tre anni fa e col quale la Juve potrebbe presto discutere del riscatto di Morata, non è più un intoccabile come dimostra l’acquisto a gennaio dal Lille di Mandava.

Calciomercato Juventus, tentativo per Renan Lodi: ecco la formula

Difficile azzardare uno scambio, ecco che la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe provare a prendere Renan Lodi con la formula del prestito più obbligo di riscatto.

Nel dettaglio, un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, più 20 per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del classe ’98 che sistemerebbe la corsia mancina dei bianconeri per diversi anni.