Tegola Chiellini, l’esito degli esami: il comunicato UFFICIALE

La vittoria sull’Hellas Verona lancia la Juventus temporaneamente, in attesa che l’Atalanta recuperi la gara in meno, al quarto posto in Serie A. I bianconeri, in attesa di scendere in campo tra due giorni nella gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, devono fare i conti con un importante ko occorso a Giorgio Chiellini.

Il pilastro bianconero rischia di rimanere fermo per i prossimi impegni della squadra di Allegri che, nelle ultime quattro giornate di campionato ha collezionato 10 punte dando una scossa alla classifica della ‘Vecchia Signora’.