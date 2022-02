Rinnovo o addio, la Juventus ha già puntato l’erede

La Juventus lavora già alla prossima sessione estiva di calciomercato: addio possibile, la dirigenza ha già scelto l’erede

Il quarto posto agguantato nell’ultimo turno di Serie A ridà slancio alle ambizioni stagionali della Juventus, dopo un inizio tutt’altro che esaltante. La ‘Vecchia Signora’, assoluta protagonista del calciomercato invernale con i colpi Vlahovic e Zakaria, guarda già alla prossime sessione estiva nella quale ancora molto potrebbe cambiare nello scacchiere a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei nodi da sciogliere per la società di Andrea Agnelli riguarda il futuro di Mattia Perin, in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus. Per la sostituzione del portiere ex Genoa vi sarebbe già un nome in particolare.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, svolta Morata: scambio con l’Atletico per il riscatto

Il giornalista Franco Leonetti in tal senso, su Twitter, ha detto la sua sul futuro di Mattia Perin che potrebbe anche dire addio alla ‘Vecchia Signora’ al termine della stagione. “Rinnovi: situazione Perin. Ottima la sinergia con l’ambiente, decisione che spetta al ragazzo, rinnovare o restare, oppure andare a giocare di più, lasciando la Juve. Solo in questa occasione il portiere è destinato a partire”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il colpo a sinistra è stato “scaricato” dall’Inter

Juventus, nodo Perin: erede in Serie A

Uno scenario che potrebbe quindi profilarsi per il prossimo 30 giugno quando Perin e la Juventus potranno dirsi addio, dividendo le proprie strade. “L’eventuale sostituto”, ha poi concluso il giornalista lanciando il nome del possibile vice Szczesny per l’anno prossimo, “Salvatore Sirigu“.

L’attuale portiere del Genoa, in scadenza a giugno ma con l’opzione per poter rinnovare con la società ligure per un altro anno, potrebbe vestire la maglia della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Nuovo ‘sacrificio’ in casa Juventus: il Milan è alla finestra

24 le presenze dell’esperto estremo difensore al suo primo anno con i rossoblù che potrebbe essere anche l’ultimo: molto dipenderà dalla volontà di Perin.