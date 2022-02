Inter, follia Inzaghi: 120 milioni per il grande ‘scippo’

Simone Inzaghi vuole voltare subito pagina dopo la brutta sconfitta nel derby di Milano: testa alla Coppa Italia, possibile follia per il futuro

Finora l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha regalato alla compagine nerazzurra risultati importanti e un gioco più libero rispetto a quello di Antonio Conte, considerato un vero e proprio martello.

Nell’ultima giornata di Serie A l’Inter è stato rimontata dal Milan, che ha vinto il derby grazie alla doppietta di Giroud. Un risultato inaspettato soprattutto dopo un ottimo primo tempo terminato in vantaggio e con numerose occasioni da gol sprecate. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove con una suggestione in Spagna vista la situazione complicata all’Atletico Madrid, sconfitto in campionato dal Barcellona di Xavi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Verona, Allegri stroncato: “Gioco noioso, squadra normale”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala in stand by: Vlahovic la chiave

Inter, Inzaghi la suggestione in Spagna: problemi con Simeone

Come svelato dal giornalista Eduardo Inda durante il programma El Chiringuito, “El Cholo” Simeone non sta vivendo un ottimo momento alla guida dell’Atletico Madrid. In caso di esonero il club spagnolo dovrebbe pagargli circa 120 milioni di euro dopo il suo recente rinnovo contrattuale da urlo. Il preferito del ds Berta potrebbe essere proprio l’attuale allenatore dell’Inter, che è stato capace di impiantare un gioco sempre più proposito alla guida dei nerazzurri. Lo stesso direttore di OkDiario ha svelato: “Gli restano 3 anni di contratto a circa 40 milioni lordi a stagione: per questo dovrebbe essere pagato 120 milioni in caso di risoluzione del contratto”. Una situazione davvero complicata con un possibile colpo di scena al termine della stagione.