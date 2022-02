Inter, UFFICIALE: arriva la stangata del Giudice Sportivo

Caos in casa Inter nel post-derby: stangata del giudice sportivo che squalifica un giocatore e non solo

Il post derby si è rivelato incandescente per l’Inter. Oltre la sconfitta arrivano sanzioni gravi per i nerazzurri. Adesso è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo che penalizza ben due giocatori e non solo.

Ecco la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: Alessandro Bastoni prenderà due giornate di squalifica e quindi salterà sia il Napoli che il Sassuolo. Al Maradona non ci sarà neanche Simone Inzaghi che riceverà una giornata di squalifica. Solo multa (15.000 euro) invece per Lautaro Martinez che quindi sarà presente per il big match contro il Napoli.