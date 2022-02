Zaniolo vuole riscattarsi e la Juventus ci pensa: fissato il prezzo

Zaniolo vuole riscattarsi dopo l’espulsione e proverà a farlo stasera contro l’Inter: continua intanto il pressing della Juventus nei suoi confronti

È più incerto che mai il futuro di Nicolò Zaniolo, che intanto vuole fare bene con la Roma e non pensa ad alto. Il calciatore giallorosso vuole riscattarsi dopo la gara di sabato condita da espulsione dopo l’annullamento del gol e proverà a farlo già questa sera contro l’Inter, la squadra che lo ha ceduto troppo facilmente in passato.

Calciomercato, Zaniolo vuole riscattarsi contro l’Inter: la Juventus continua a osservarlo

Zaniolo questa sera vuole provare ad eliminare l’Inter in Coppa Italia anche per mandare segnali alla Juventus che, come riporta ‘Il Messaggero’, è la squadra che lui tifava da bambino e lo segue ormai costantemente.

Enrico Camelio, intervenuto alla ‘CMIT TV’, ha fatto il punto della situazione sul trequartista classe 1999. Ecco le sue parole: “Su Zaniolo la Juventus ha chiesto informazioni, ma non ha parlato con la Roma. Anche una squadra di Milano ha chiesto informazioni. Lo United è l’unica squadra che è ufficialmente interessata a Zaniolo. La Roma per 50 milioni lo vende”.

Non c’è dunque ancora una vera trattativa per la Juventus e Zaniolo, così come per una delle due milanesi interessate. La sensazione però è che qualcosa potrebbe muoversi entro la prossima estate.