Calciomercato, duello Milan Inter: il big può tornare in Serie A

Milan e Inter continuano ad essere attive anche sul fronte calciomercato per nuovi colpi da urlo in estate: l’idea dalla Spagna

Dopo l’exploit in Serie A per diverse stagioni, il top player è volato in Spagna per essere ancora protagonista nel calcio europeo. Il suo rapporto con il proprio allenatore non sembra ottimale e così potrebbe esserci l’addio.

Una brutta sconfitta in Liga per l’Atletico Madrid de “El Cholo” Simeone, superato dal Barcellona di Xavi. Come svelato da Eduardo Inda durante il celebre programma spagnolo “El Chiringuito” diversi calciatori dei ‘colchoneros’, tra cui anche Rodrigo De Paul e Suarez, sarebbero già in rottura con l’allenatore argentino.

Così lo stesso Inda ha svelato le sue informazioni in possesso: “La squadra è sempre stata controllata da Cholo e per la prima volta in questi dieci anni ha perso il controllo. Ognuno va per la sua strada, c’è una parte dello spogliatoio arrabbiata con lui. All’interno della rosa, c’è una frattura guidata da Luis Suarez e De Paul, che continuano ad affrontare l’allenatore”.

Calciomercato Milan e Inter, De Paul la ciliegina a centrocampo

Lo stesso centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, è stato vicinissimo all’Inter prima del suo trasferimento in Spagna. Così le due compagini milanesi vorrebbero lavorare ancora sul fronte calciomercato per essere protagoniste in ottica futura. L’ex Udinese è diventato un punto di riferimento importante per l’Albiceleste guidata dal Ct Scaloni fornendo ottime prestazioni nelle due fasi di gioco. Il suo futuro potrebbe essere subito lontano da Madrid dopo le ultime polemiche con “El Cholo” Simeone.