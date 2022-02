La Juventus di Massimiliano Allegri segue con attenzione il profilo di Nicolas Tagliafico, esterno precedentemente nel mirino anche dell’Inter, poi andata su Gosens dall’Atalanta

La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato il mese di febbraio secondo i migliori auspici.

I bianconeri, che erano già in crescita a cavallo fra dicembre e gennaio, durante la sessione di calciomercato hanno portato a termine due importanti colpi in entrata: Denis Zakaria dal Gladbach, il centrocampista che mancava al reparto di Allegri: Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, nonché colpo di maggior rilievo forse del panorama europeo a gennaio. Entrambi, nella gara di ieri sera contro il Verona dell’ex Tudor, sono andati a segno mettendo in mostra tutte le loro qualità e avvisando le concorrenti per un posto Champions con, sullo sfondo, un sogno anche per un clamoroso ritorno nella corsa scudetto finora di competenza soltanto di Inter, Milan e Napoli.

E’ iniziata quindi una vera e propria rivoluzione in casa Juventus che sta portando giocatori giovani e di qualità alla Continassa, un ricambio generazionale che potrebbe aprire un nuovo ciclo nei prossimi anni per la Vecchia Signora. Il prossimo a fare le spese di questa rivoluzione può essere Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano che sta deludendo e potrebbe andarsene la prossima estate.

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: scelto il sostituto

Con la possibile partenza di Alex Sandro, la Juventus andrebbe ad intervenire in sede di calciomercato per trovare un sostituto. Attenzione al nome di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino di proprietà dell’Ajax. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 ed ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e, soprattutto, il passaporto italiano. Tagliafico è stato per lungo tempo anche nel mirino dell’Inter di Inzaghi che l’ha poi “scaricato” come obiettivo per andare su Robin Gosens, tedesco dall’Atalanta.