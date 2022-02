L’Inter punta un big del Napoli in vista del mercato estivo: Simone Inzaghi sacrificherebbe anche uno dei suoi pupilli

Oggi alle ore 18:00 al Diego Maradona si gioca uno dei big match più elettrizzanti della stagione, quello tra Napoli e Inter. Gli azzurri proveranno a scavalcare i campioni d’Italia che continuano a mantenere il comando della classifica.

Sull’asse Napoli-Inter, però, potrebbe aprirsi un potenziale scenario di mercato estivo che mette in ballo due giocatori di primissima fascia. I nerazzurri stanno osservando con attenzione Fabian Ruiz che ha un contratto col Napoli fino a giugno 2023 e in queste stagioni in Italia ha dimostrato di essere un top player nel su ruolo. Simone Inzaghi vorrebbe averlo dal prossimo anno e sarebbe disposto a sacrificare un suo pupillo pur di arrivare allo spagnolo.

Asse Napoli-Inter: sacrificio Correa per Ruiz

Fabian Ruiz si è imposto nel centrocampo del Napoli, diventando un fedelissimo di Gattuso lo scorso anno e di Spalletti quest’anno. In 19 presenze ha realizzato 5 gol e 3 assist, dando un contributo determinante alla stagione degli azzurri. L’Inter lo ha messo nel mirino e sarebbe diposto a sacrificare Joaquin Correa per provare a convincere De Laurentiis.

I nerazzurri in estate potrebbero anticipare tutti per Scamacca, garantendosi un centravanti per il futuro che potrebbe permettere alla società di privarsi con più facilità di Correa.

L’argentino, arrivato in estate dalla Lazio, aveva impattato come meglio non poteva con la maglia nerazzurra, ma poi gli infortuni hanno condizionato notevolmente la sua stagione, non permettendogli quasi mai di essere a disposizione di Inzaghi. Il Napoli, però, difficilmente accetterebbe di sacrificare un big come Fabian Ruiz, pur essendo attratta dal valore di Correa.