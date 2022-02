Conte li strappa all’Inter, i due fedelissimi volano a Londra

De Vrij e Vidal per Antonio Conte: il tecnico del Tottenham potrebbe riabbracciare due protagonisti dell’Inter da scudetto

Antonio Conte punta a strappare due calciatori all’Inter. Il tecnico leccese vuole portare a Londra il difensore Stefan de Vrij ed il centrocampista Arturo Vidal per alzare il tasso d’esperienza del Tottenham.

Due obiettivi per il Tottenham di Antonio Conte che potrebbe pescare dall’Inter in vista della campagna acquisti della prossima estate. Antonio Conte vuole ritrovare due pupilli della sua avventura in nerazzurro.

L’obiettivo di Antonio Conte è quello di poter sfruttare temperamento e doti tecniche di Stefan De Vrij e Arturo Vidal, tra i punti fermi della squadra che lo scorso anno ha conquistato la vittoria dello scudetto.

Calciomercato Inter, Vidal e de Vrij verso Conte

Per quanto riguarda Arturo Vidal, il trasferimento avverrebbe a parametro zero, dato che il contratto che lega il centrocampista cileno all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Un’opzione – quella londinese – che troverebbe il gradimento dell’ex Juventus. Discorso diverso per de Vrij, legato all’Inter da un altro anno e mezzo di contratto. Per portarlo via da Milano servirà una cifra che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro.