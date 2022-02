Calciomercato Roma, Mourinho fa sul serio: affare con l’Inter

La Roma lavora in vista del prossimo calciomercato estivo per potenziare la propria rosa: Mourinho punta un calciatore in forza all’Inter

C’è aria di rivoluzione in casa Roma. Jose Mourinho non è soddisfatto della rosa a disposizione – compresi alcuni titolari – e lo ha fatto notare anche pubblicamente più volte da quando siede sulla panchina giallorossa. L’obiettivo è quello di tornare a lottare per grandi traguardi, ma non pochi calciatori si stanno dimostrando non all’altezza del livello a cui ambisce il club. Ormai si è perso il conto dei risultati negativi accumulati nella stagione in corso.

L’ultimo scivolone, in ordine di tempo, è arrivato contro l’Inter di Inzaghi, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti di finale. Lo Special One – tornato per la prima volta a San Siro dopo lo storico ed indimenticabile Triplete – è rimasto deluso soprattutto per i primi dieci minuti di partita, in cui la sua truppa si è mostrata inerme di fronte alla grandezza dell’avversario. Da qui è nata la sfuriata del mister portoghese negli spogliatoi a gara conclusa, con tanto di linguaggio abbastanza colorito (eufemismo). L’apporto di Sergio Oliveira e Maitland-Niles non sarà sufficiente da qui ai prossimi mesi, perciò il General Manager Tiago Pinto è già al lavoro in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, Mourinho ‘bussa’ all’Inter: ma un dettaglio blocca tutto

La Roma andrà sicuramente a sostituire qualche pedina ad oggi utilizzata spesso da Mourinho, ma vuole potenziare pure le riserve. Rui Patricio è uno dei pochissimi intoccabili e non è in discussione la sua presenza tra i pali in futuro. Manca, però, un sostituto all’altezza, visto che Fuzato non convince. In questo senso, il tecnico ex Real Madrid starebbe pensando a Ionut Radu, estremo difensore classe ’97 di proprietà dell’Inter.

Con l’arrivo di Onana da luglio, le sue chances di giocare praticamente si annullano e l’addio sembra inevitabile. Il talento romeno, dal canto suo, lascerebbe la ‘Beneamata’ solo con la garanzia di accumulare parecchi minuti. Dunque l’ipotesi Roma appare improbabile.