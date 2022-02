Roma, Maitland-Niles non convince: Mou pesca dalla Juventus

Ipotesi De Sciglio per la Roma: i giallorossi in estate potrebbero ingaggiare il terzino della Juventus a parametro zero

Ainsley Maitland-Niles non ha convinto nel suo primo mese in giallorosso. Arrivato in prestito dall’Arsenal, il laterale di origini giamaicane ha deluso le aspettative. La Roma pensa già al futuro

Arrivato a gennaio dall’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles finora ha giocato quattro partite con la maglia della Roma, per un totale di 296 minuti trascorsi in campo durante i quali non ha mai realmente convinto. Resta, dunque, il problema del laterale destro per i giallorossi, già proiettati al prossimo campionato.

In vista della prossima stagione la Roma dovrà cercare di trovare un nuovo terzino destro. Tante le ipotesi, una delle quali potrebbe portare all’ingaggio di Mattia De Sciglio, classe ’92 in forza alla Juventus e fedelissimo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, ipotesi De Sciglio per l’out destro

In estate, dunque, Ainsley Maitland-Niles potrebbe tornare a Londra, sponda Arsenal, lasciando libera la casella del terzino destro nell’organico giallorosso. Al suo posto potrebbe arrivare Mattia De Sciglio, il cui contratto che lo lega alla Juventus scadrà il prossimo 30 giugno.

Mattia De Sciglio rappresenterebbe un rinforzo ideale per la Roma di José Mourinho che potrebbe regalarsi un terzino destro di assoluta esperienza a parametro zero, puntando allo stesso tempo su un giovane da far crescere in quel ruolo.