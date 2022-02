Juventus, big con lo sconto: ritorno di fiamma per il post de Ligt

La Juventus valuta già il futuro erede di de Ligt, destinato a dire addio a giugno: rispunta il top player

Non è un mistero che la Juventus, dopo lo scoppiettante calciomercato invernale che ha visto l’arrivo di Vlahovic e Zakaria alla corte di Allegri, voglia continuare a scovare i nomi giusti per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>Arthur fa rinascere l’Ital-Juventus: lo scambio accontenta Allegri

L’obiettivo è centrare almeno in quarto posto in campionato, per una futura stagione da protagonista tanto in Serie A quanto in Champions League. In tal senso, uno dei nodi da sciogliere per il ds Cherubini in ottica futura è il destino di Matthijs de Ligt. L’olandese pare sempre più convinto di abbandonare la società torinese, con diverse big europee pronte ad accontentare le importanti richieste economiche sia del giocatore che della Juventus.

In tal senso, nella corsa all’erede di de Ligt, può riaffacciarsi un nome che il club di Andrea Agnelli ha già tallonato la scorsa estate.Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone avrebbe deciso, a sorpresa, di aprire all’eventualità di un pesantissimo addio in vista del prossimo mercato estivo. I vertici dei ‘Colchoneros’ hanno dato mandato al ds Andrea Berta di ascoltare eventuali offerte per Josè Maria Gimenez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ultima chance a Barcellona e poi addio: freccia per la Juventus

L’Atletico scarica Gimenez: Juve all’assalto

Il forte centrale uruguagio, nonostante il rinnovo fino al 30 giugno 2025 firmato solo l’anno scorso, potrebbe quindi salutare il club spagnolo. Gimenez in questa stagione ha saltato per infortunio diverse partite e rischia, causa Covid, di saltarne ancora molte. Per questo motivo l’Atletico avrebbe, di fatto, aperto all’addio.

Il classe 1995 ha fino ad ora collezionato 20 presenze con 1 assist e dopo essere stato valutato negli anni scorsi non meno di 70 milioni, la sua valutazione è scesa fino a 50. Un’occasione ghiotta per la Juventus che con ogni probabilità perderà de Ligt a fine stagione ed è in cerca di un sostituto di peso che prenda le chiavi della difesa di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, no a 28 milioni: firma con la Juventus

Gimenez piace tanto in Premier League, la concorrenza non manca: Chelsea, Manchester United e City attendono, al pari della ‘Vecchia Signora’, interessate alla finestra.