I mesi da qui alla fine della stagione serviranno a diversi calciatori per mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore in vista della sessione estiva di calciomercato. Più di qualcosa in estate potrebbe cambiare, e la Juventus osserva interessata

La Juventus ha cambiato marcia in questo 2022, e punta fortemente almeno ad un posto Champions tra le prime quattro. Poi in estate ci sarà tempo e modo per andare a valutare altri aspetti della rosa, andando dove possibile, a rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhi in particolari sulla difesa, sia al centro che sulle corsie, che potrebbero subire un discreto restyling. In questo senso Cherubini e soci guardano anche al mercato internazionale, con particolare attenzione ad eventuali occasioni.

Chance ghiotte potrebbero arrivare da quei calciatori non più al centro dei rispettivi progetti, e che quindi da giugno in poi potrebbero cambiare aria. Un’occasione interessante potrebbe dunque condurre la Juventus a posare nuovamente gli occhi in quel di Barcellona, dove Xavi sta costruendo la nuova squadra del futuro, con la rivoluzione partita la scorsa estate con l’addio di Messi.

Calciomercato Juventus, ultima chance per Dest: in estate può partire e diventare un’idea

In casa Barcellona è cambiato molto negli ultimi mesi, con Xavi e Laporta che stanno provando a costruire un nuovo progetto sul medio-lungo periodo. A gennaio mini rivoluzione e tra gli altri (già nei mesi precedenti) è arrivato Dani Alves, esperto terzino destro su cui l’allenatore ha prontamente puntato ricevendo in cambio ottime prestazioni ed anche un gol contro l’Atletico. Proprio nella vittoria della scorsa settimana è arrivata però anche un’espulsione che darà a Sergino Dest una delle ultimissime chance importanti nel derby contro l’Espanyol. Il laterale americano classe 2000 è in calo rispetto allo scorso anno, e da novembre in poi ha visto un netto calo anche dal punto di vista del minutaggio.

A giugno il Barça inoltre potrebbe investire su uno tra Mazraoui e Azpilicueta per il ruolo di terzino destro. Dunque non c’è vita per Dest a Barcellona e visti i canali sempre aperti con la Juventus potrebbe tornare di moda per i bianconeri, che alternano De Sciglio, Cuadrado e Danilo nel ruolo, ma vanno a caccia di forze fresche per il futuro. Lo statunitense è sempre più ai margini del progetto Barça, ha le ultime cartucce da giocare e poi potrebbe anche partire senza patemi in estate con la giusta proposta. Giovane, di prospettiva, e americano come McKennie, Dest potrebbe essere la carta giusta per Allegri.