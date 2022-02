Juventus e Milan, occasionissima dal Real Madrid: sfuma il rinnovo

Juventus e Milan lavorano per il colpo in avanti: possibile occasionissima dal Real Madrid

È un periodo particolare quello che sta vivendo Marco Asensio, che sta facendo bene con la maglia del Real Madrid ma nonostante ciò il suo futuro è più in bilico che mai. In Liga ha disputato 18 gare e ha siglato ben sei reti, sta agendo principalmente come ala destra ma può svolgere tutti i ruoli dell’attacco.

Calciomercato, Milan e Juventus pensano al colpo Asensio: rinnovo più lontano

Le prossime annate di Marco Asensio potrebbero non essere con la maglia del Real Madrid. Come riporta ‘okdiario.com’, infatti, l’attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2023, quindi al termine della prossima stagione, e per il momento non c’è ancora traccia di rinnovo.

Il club spagnolo avrebbe offerto circa 4.5 milioni di euro, ovvero lo stipendio che già ha Asensio, per questo il calciatore non sarebbe soddisfatto e vorrebbe di più. Può esserci dunque la partenza e possono farsi avanti Milan e Juventus, che cercano dei rinforzi in avanti e un calciatore come Asensio sarebbe sicuramente un’occasione importante.

Arrivare a lui non sarà comunque semplice poiché, come riportato dalla testata giornalistica spagnola, ci sono altre squadre.