Bayern Monaco a sorpresa, post Sule dalla Serie A: superato anche de Ligt

In estate il Bayern Monaco dirà definitivamente addio a Niklas Sule, così il club tedesco cerca l’erede in Serie A: superato a sorpresa anche de Ligt

La sessione estiva di calciomercato vedrà senza dubbio diversi colpi importanti messi a segno dai i top club europei. In particolare il Bayern Monaco è pronto a dire addio a Niklas Sule. Il difensore tedesco classe 1995 a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club bavarese e potrà trovare un nuovo club a titolo gratuito.

Così il club tedesco inizia la ricerca del suo erede mettendo il mirino anche in Serie A. Sulla lista del Bayern sembrerebbe esserci Matthijs de Ligt, difensore centrale di proprietà della Juventus. Ma a sorpresa un altro difensore del campionato italiano sembrerebbe superare il centrale olandese.

Bayern Monaco, non solo de Ligt: la prima scelta è Bremer

Manca ancora molto al calciomercato estivo, ma il Bayern Monaco sa già che a giugno dirà addio a Niklas Sule. Dopo cinque anni il difensore arrivato dall’Hoffenheim lascerà il club bavarese a parametro zero, visto che il contratto con il club campione di Germania.

Per sostituirlo il primo nome sulla lista del Bayern sembrerebbe essere quello di Matthijs de Ligt, ma non sarebbe così. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Kicker’, il club tedesco preferirebbe puntare su altri profili, e uno di questi sembrerebbe essere Bremer. Il difensore del Torino in questa stagione sta dimostrando tutto il proprio valore, facendo gola a molti top club italiani e non solo. Così il centrale brasiliano classe 1997 potrebbe essere preferito anche a de Ligt o altri difensori di calibro internazionale.