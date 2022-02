Colpo e addio, la Juventus esulta: torna l’ex Serie A

La Juventus prepara i prossimi colpi da mettere a segno nella sessione estiva di calciomercato: occhi sull’ex Serie A

La vittoria sull’Hellas Verona è ormai alle spalle. La Juventus, in attesa di scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, pensa già a quelle che tra pochi mesi potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato. L’estate 2022 vedrà una piccola rivoluzione alla rosa allenata da Massimiliano Allegri, con diverse priorità per migliorare la squadra bianconera. La strada della ‘Vecchia Signora’ può incrociare quella del Chelsea: la prossima mossa del club di Roman Abramovich.

Secondo quanto riportato da ‘Football.london’, il Chelsea aveva una priorità per il calciomercato invernale che, con ogni probabilità, si protrarrà fino all’estate 2022. I ‘Blues’ cercano un nuovo terzino, dopo il ko di Chilwell che tornerà a disposizione, dopo la rottura del legamento crociato anteriore, in vista del raduno estivo della squadra di Tuchel.

Juventus, occhi in casa Chelsea

Il nome giusto per rinforzare la fascia mancina è quello di Marc Cucurella, talento passato dal Getafe al Brighton la scorsa estate per 18 milioni e che con la maglia della società inglese ha collezionato 2 assist in 23 presenze stagionali. Adesso, con Cucurella che potrebbe approdare alla corte di Tuchel, a trarne vanta può essere anche la Juventus provando a riportare in Serie A lo spagnolo Marcos Alonso.

Il laterale ex Fiorentina, da tempo sul taccuino dei bianconeri ma anche dell’Inter, è in scadenza nel 2023 e quest’anno ha accumulato già 30 presenze con 2 reti e 3 assist all’attivo. Un’occasione ghiotta per la ‘Vecchia Signora’ che in estate potrebbe perdere Alex Sandro e cerca rinforzi di peso per la corsia sinistra di difesa.

Situazione dunque in divenire, Marcos Alonso può essere il prossimo colpo di mercato della Juventus.