Inter e Milan, beffa clamorosa: doppio colpo ‘gratis’

Milan ed Inter rischiano grosso, il top club è pronto a fare sul serio mettendo a segno il doppio colpo a costo zero

Un derby infinito quello che Milan ed Inter vivranno nelle prossime settimane. Dopo quello di campionato che ha visto la clamorosa rimonta dei rossoneri trascinati da Giroud, il duello milanese continuerà anche in semifinale di Coppa Italia. Attenzione, però, anche alla prossima sessione di calciomercato. Sia Marotta che Maldini stanno già da alcune settimane pianificando i movimenti che nell’estate 2022 potrebbero apportare modifiche importanti alle rose di Pioli e Inzaghi. In tal senso, Milan ed Inter rischiano grosso e a ‘minacciare’ gli equilibri delle big di Serie A sarebbe il Paris Saint Germain.

L’ex Leonardo, dopo aver portato Donnarumma a zero, pianifica un nuovo doppio scippo al calcio italiano. I media francesi sottolineano come, tra le priorità del PSG per l’anno prossimo, saranno i rinforzi a centrocampo. L’idea è quella di rivoluzionare la mediana di Pochettino e due nomi in cima alla lista di Leonardo arriverebbero proprio da Milano.

Il PSG fa tremare le milanesi: doppio colpo a giugno

Si tratta di Franck Kessie e Marcelo Brozovic, entrambi in scadenza il prossimo giugno con Milan ed Inter. La dirigenza del PSG andrebbe dunque a ‘scippare’ Pioli ed Inzaghi di due pedine già accostate in passato e assolutamente fondamentali per l’equilibrio delle due squadre.

23 presenze con 6 reti ed 1 assist per l’ivoriano, 31 apparizioni tra campionato e coppe per il croato a segno una sola volta in stagione, con 2 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire: un possibile doppio scippo a zero per Inter e Milan, il PSG può fare sul serio per Brozovic e Kessie.