Inter, Bastoni si ferma per infortunio: l’esito degli esami

L’Inter ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia ma non arrivano buone notizie dall’infermeria: stop per Bastoni

Non arrivano buone notizie in casa Inter dopo la gara di Coppa Italia contro la Roma. Il difensore Alessandro Bastoni si è infortunato durante il match e gli esami di queste ore hanno confermato il trauma distorsivo. Il calciatore salterà sicuramente il prossimo impegno di campionato contro il Napoli anche per via della squalifica ma l’unico problema potrebbe riguardare la Champions League.

Inter, stop per Bastoni: confermato il trauma distorsivo

La società ha comunicato così l’esito degli esami del centrale: “Sostituito nel corso di Inter–Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

Il classe 1999 ha già iniziato le terapie e l’obiettivo è provare a recuperarlo prima della sfida contro il Liverpool. La gara degli ottavi di finale è in programma tra sette giorni e tutto dipenderà da come risponderà la caviglia al trattamento di questa settimana.