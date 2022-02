Calciomercato Milan, scambio top per la Champions: colpo Milinkovic

Milinkovic Savic è diventato sempre più un top player con la maglia della Lazio: il serbo è micidiale anche in zona gol, scambio top in casa Milan

Il Milan potrebbe pensare al colpo Milinkovic Savic in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il derby vinto contro l’Inter fa ben sperare, ma il percorso è ancora molto lungo.

Nel corso degli anni Milinkovic Savic ha rubato la scena con i suoi colpi micidiali sia come assist che come reti realizzate. Il centrocampista serbo è stato sempre ad un passo dall’addio alla Lazio, ma ha sposato appieno il progetto biancoceleste. Sulle sue tracce ci sarebbero sempre i migliori club europei con la possibilità di dire addio in estate. Il Milan potrebbe così pensare al colpo a centrocampo con la suggestione del giocatore di Sarri con un’ipotesi scambio più soldi.

Calciomercato Milan, Bennacer come pedina di scambio

Il Milan sarebbe anche intenzionato ad inserire nella possibile trattativa per il top player serbo anche il cartellino di Ismael Bennacer, che è stato schierato titolare da Pioli nel derby di Milano in coppia con Tonali dopo la Coppa d’Africa. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione con la compagine rossonera sempre attiva sul fronte calciomercato per raggiungere ancora maggiori obiettivi. Tutto dipenderà così dalla qualificazione o meno dalla Champions League: i rossoneri proveranno ad entrare tra le prime quattro, ma non sarà un’impresa così facile visto anche il ritorno della Juventus.