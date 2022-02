Delusione Cristiano Ronaldo, flop United: nubi sul futuro

Cristiano Ronaldo è restato in panchina nell’amara trasferta di Burnley, match terminato 1-1

Mentre la Juventus esulta con il suo nuovo numero 7 – Dusan Vlahovic -, colui che ha indossato quella maglia nelle ultime 3 stagioni non sta vivendo un buon momento al Manchester United. Eppure, in estate le cose sembravano diverse, tanto da convincere Cristiano Ronaldo a rinunciare al suo ultimo anno in bianconero pur di tornare all’Old Trafford.

È pur vero che nel frattempo è cambiata la guida tecnica dei Red Devils, passata da Solskjaer a Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco, in panchina fino a giugno 2022, non sta riuscendo a risollevare completamente le sorti della squadra. In Premier League ha raccolto cinque vittorie, una sconfitta e tre pareggi. Ma è proprio l’ultimo 1-1 con il Burnley ad aver fatto ‘male’ a Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese non ha fatto parte dell’undici titolare ed è entrato nell’ultimo quarto di gara al posto di Cavani, senza incidere particolarmente.

Manchester United, Rangnick ‘delude’ Cristiano Ronaldo

Secondo le indiscrezioni del ‘Mirror’, l’ex Juventus non ha digerito la scelta del mister tedesco. La stessa cosa acccadde a ottobre, quando l’allora tecnico Solskjaer lo relegò in panchina con l’Everton: risultato identico, 1-1. Nell’occasione, il tecnico norvegese venne anche criticato dal leggendario Sir Alex Ferguson, un’istituzione di Manchester.

Attualmente i Red Devils sono quinti in classifica, ad un solo punto di distanza dal West Ham quarto e con una partita in più. La situazione è ancora apertissima ma i malumori di Cristiano Ronaldo potrebbero cambiare le sorti della stagione e del futuro del giocatore e dell’allenatore Rangnick.