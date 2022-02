Calciomercato Milan, ‘scippo’ all’Inter: colpo a zero

Dal campionato alla Coppa Italia: il Milan questa sera sta affrontando la Lazio dopo la vittoria nel derby contro l’Inter di sabato. Con i biancocelesti e i rivali nerazzurri potrebbe esserci un incrocio di mercato

Sfida da dentro o fuori quella di questa sera a San Siro tra Milan e Lazio che lottano per strappare il pass per le semifinali di Coppa Italia. L’incrocio di campionato giocato in terra milanese lo scorso settembre ha fatto registrare una netta vittoria della truppa di Pioli che, caricata dal successo nel derby di sabato, punta a replicare questa sera. Inoltre Milan-Lazio potrebbe anche dare il ‘la’ ad un futuro incrocio di mercato tra le due compagini, e che indirettamente coinvolgerebbe anche l’Inter.

Il Milan da tempo è a caccia di un nuovo centrale difensivo, che possa andare a giocare da titolare per la prossima stagione. Botman e Bremer i principali obiettivi di Maldini, ma va considerata anche l’attuale situazione di contratto di Alessio Romagnoli. L’accordo col difensore scadrà a giugno 2022 e senza rinnovo andrà via a costo zero, portando di fatto ad un altro possibile arrivo per la retroguardia di Pioli.

Calciomercato Milan, occhi sul laziale Luiz Felipe: affare a zero ma c’è l’Inter

Il mercato dei parametri zero si infiamma e l’osservato speciale del Milan in casa Lazio potrebbe anche essere Luiz Felipe, difensore classe 1997 che ha l’accordo in scadenza a giugno. Il rinnovo per ora tarda ad arrivare, e le voci su un suo possibile addio gratis in estate si susseguono con l’Inter accostata a più riprese e tra le più papabili pretendenti.

Il Milan dal canto suo ha bisogno di difensori, a maggior ragione se non arrivasse neanche il rinnovo di Romagnoli, e Luiz Felipe per età, ingaggio, esperienza e caratteristiche potrebbe rappresentare una buona chance di mercato. Il centrale laziale, che era finito anche nel mirino del Betis, è però da tempo accostato anche ai rivali dell’Inter, che pure vanno a caccia di difensori a buon mercato per la prossima stagione.