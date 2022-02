Inter-Roma tra campo e mercato: scambio tra ‘problemi’

Secondo incrocio stagionale tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho, che torna da grande ex a San Siro. Le due compagini però potrebbero incrociare i propri destini anche in sede di calciomercato

Dal campionato alla Coppa Italia, il passo è breve, L’Inter di Simone Inzaghi ha da dimenticare subito il passo falso nel derby perso sabato contro il Milan, mentre la Roma di Mourinho ha voglia di scaricare rabbia e tensione dopo il finale concitato col Genoa. Stasera si stanno affrontando in gara unica a San Siro per i quarti di finale della competizione nazionale, ma le due dirigenze potrebbero anche incrociare i relativi destini al di fuori del rettangolo verde, con focus particolare sul calciomercato.

Sia l’Inter che la Roma si sono mosse molto a gennaio tra entrate ed uscite, con i nerazzurri che hanno accolto Gosens e Caicedo salutando invece Stefano Sensi, mentre i capitolini hanno incamerato Maitland-Niles e Oliveira cedendo i vari Villar, Fazio, Reynolds, Mayoral e Calafiori. Due società quindi molto attive e che a giugno potrebbero ritrovarsi allo stesso tavolo.

Calciomercato, Inter-Roma tra campo e trasferimenti: Sensi e Villar destini incrociati

Tra i calciatori ceduti da entrambe le compagini ce ne sono alcuni in prestito secco, e dunque destinati a meno di sorprese a rientrare alla base. Si tratta nell’Inter di Sensi, già in gol all’esordio con la Sampdoria, e di Villar nella Roma, che non trova fortune neanche al Getafe. Sono entrambi cessioni a titolo temporaneo e quindi rientreranno alla base in estate con l’etichetta di possibili ‘problemi’ da risolvere.

Non è da escludere che possa infiammarsi proprio l’asse Roma-Milano, con un assist a vicenda di Inter e Roma che potrebbero imbastire uno scambio alla pari tra i due: con Vecino e Vidal via a costo zero ai nerazzurri un altro centrocampista giovane farebbe comodo. Con un Veretout non più centrale nel progetto e i problemi qualitativi generali del reparto un Sensi, al netto di problemi fisici, farebbe invece bene alla Roma. Molto dipenderà anche dallo sviluppo dei due prestiti.