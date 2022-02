Tiago Pinto difende Zaniolo: “Va tutelato e non giudicato”

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il dg giallorosso ha preso una netta posizione a favore di Nicolò Zaniolo, allontanando anche le voci di mercato

Prima l’urlo strozzato in gola a Roma-Genoa, a causa della discussa decisione dell’arbitro Abisso. Poi l’espulsione. Poi le parole del ct dell’Italia Femminile Milena Bertolini, che hanno causato anche la mobilitazione social dei tifosi giallorossi. Non sono stati insomma giorni facili per Nicolò Zaniolo, il talento giallorosso di cui si parla spesso più per questioni extr-tecniche che per gesti sul campo.

Il numero 22 giallorosso, squalificato quest’oggi dal Giudice Sportivo, può però consolarsi con l’appoggio incondizionato della madre, Francesca Costa, e da stasera ufficialmente anche del club capitolino. Che per bocca del suo dg Tiago Pinto, intervenuto ai canali Mediaset prima della sfida di Coppa Italia, ha difeso a spada tratta il suo gioiello. Lanciando anche segnali abbastanza inequivocabili sul fronte mercato.

Caso Zaniolo, Tiago Pinto fa muro sulle critiche al giocatore

“Zaniolo è un patrimonio della Roma e anche del calcio italiano, penso che debba essere tutelato. Se guardiamo i suoi numeri, non sembra un attaccante ma un difensore centrale. Volevo solo dire che il nostro mestiere è tutelarlo e lavorare con lui, ma deve farlo anche tutto il calcio italiano. Lui è un bravo professionista, è un bambino d’oro”, ha esordito il portoghese.

“Tutti quelli che sono lontano da lui – chiaro il riferimento alle parole di Bertolini ma non solo – non devono giudicare il suo comportamento e atteggiamento perché è veramente un ragazzo perbene, ha un cuore d’oro e noi siamo sempre al suo fianco”, ha concluso il dirigente giallorosso.