Inter-Roma, tegola Bastoni: esce infortunato e in lacrime

Giornata nerissima per Alessandro Bastoni: prima la squalifica per due giornate, poi l’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo in Coppa Italia

Un giorno da cancellare immediatamente dalla memoria, questo 8 febbraio 2022 per Alessandro Bastoni. Già stangato dal Giudice Sportivo in relazione al caldissimo finale del Derby perso sabato, il difensore azzurro ha subìto un serio infortunio durante il match di Coppa Italia contro la Roma.

Inter-Roma, l’infortunio di Bastoni: i tempi di recupero

In un contrasto con Nicolò Zaniolo il numero 95 dell’Inter ha appoggiato male la caviglia, che si è girata completamente sul terreno. Subito molto dolorante, il difensore ha chiesto subito il cambio, uscendo dal campo zoppicando vistosamente ed in lacrime. Come confermato dall’Inter con un tweet sul profilo ufficiale, Bastoni ha sofferto “un trauma distorsivo alla caviglia destra”: i tempi di recupero non dovrebbero essere inferiori a 20-30 giorni.