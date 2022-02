Inter, titolare via a parametro zero: c’è la maxi richiesta

L’Inter sta vivendo una stagione importante e intanto pensa al futuro: potrebbe esserci l’addio in estate del titolarissimo

È una stagione positiva quella che sta vivendo l’Inter, che ha ottenuto tanti risultati importanti fino a questo momento e ora sogna la conquista del secondo scudetto consecutivo. Con il Milan è arrivato un brutto passo falso che però non cancella i risultati positivi. Il destino è infatti ancora nelle mani di Lautaro e compagni.

Calciomercato Inter, rinnovo Perisic complicato: c’è la maxi richiesta

Il club nerazzurro pensa intanto anche a rinforzarsi per il futuro e studia le mosse da effettuare nei prossimi mesi. Oltre ai possibili colpi, si valuta anche la gestione dei calciatori già presenti in rosa e in particolare dei rinnovi: bisogna capire infatti la situazione di Ivan Perisic che sta vivendo una grande annata.

Il croato è orami un leader nella fascia sinistra ma la sua decisione potrebbe essere comunque quella di salutare in estate. Il motivo è tutto economico: il calciatore infatti chiederebbe un contratto da 6 milioni di euro a stagione, uno in più del suo attuale ingaggio, mentre l’Inter non vorrebbe andare oltre i 4 milioni. A riportarlo è ‘Sportmediaset’.

Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, dunque, l’Inter perderebbe un tassello importante a parametro zero ma che ha già rimpiazzato con l’acquisto di Robin Gosens nel mercato di gennaio.