Calciomercato Juventus, il rinnovo non arriva: ‘flirt’ col Milan

Un calciatore della Juventus non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club bianconero: primi approcci col Milan in vista di giugno

Si prospetta uno scontro mozzafiato quello di stasera tra Atalanta e Juventus. La sfida Champions del Gewiss Stadium promette colpi di scena e ribaltamenti di fronte a non finire, con entrambe le compagini desiderose di portare a casa tre punti d’oro. La ‘Vecchia Signora’ ha approfittato nel turno precedente del crollo bergamasco per mano del Cagliari, conquistando momentaneamente il quarto posto.

In caso di successo oggi Allegri e i suoi volerebbero a +5 in classifica dai diretti concorrenti, dettaglio importantissimo considerando che la ‘Dea’ deve anche recuperare una partita. È lo scenario perfetto per un certo Dusan Vlahovic, bomber assetato di gol. Dopo la rete al debutto e quella propiziata (nonché decisiva) nel quarto di Coppa Italia, il classe 2000 non vuole certamente fermarsi. L’acquisto dell’ex Fiorentina ha smosso l’intera sessione di calciomercato invernale, generando parecchio rumore in Serie A e non solo. Segno di come la Juve voglia tornare il prima possibile ad altissimi livelli, quelli che normalmente le competono. Restano, però, delle questioni spinose da affrontare in tema rinnovi. Sappiamo della situazione incerta riguardo Dybala, ma attenzione anche a Federico Bernardeschi.

Juventus, il rinnovo di Bernardeschi non arriva: primi approcci col Milan

L’esterno 27enne, al pari della ‘Joya’, è in scadenza giugno 2022. La società aveva rinviato i discorsi sui prolungamenti a febbraio e al momento non ha ancora presentato una nuova offerta al calciatore italiano. Lui percepisce all’anno 4 milioni di euro netti: l’intenzione della Juventus sarebbe quella di scendere, in modo da alleggerire il più possibile i costi del monte ingaggi attuale (particolarmente esoso).

Bernardeschi attende e nel frattempo starebbe flirtando col Milan, club che segue da vicino la sua vicenda. Nulla di concreto per adesso, si tratterebbe solo di primi approcci. In caso di mancato rinnovo, però, il ‘Diavolo’ potrebbe essere un serio candidato. Va detto che comunque mister Allegri punta su Bernardeschi e non vorrebbe perderlo. Il rapporto tra i due è ottimo, non a caso la crescita del giocatore è sotto gli occhi di tutti. Dunque una separazione tra la Juventus e Bernardeschi a parametro zero appare complicata.