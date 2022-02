Milan-Sampdoria, c’è un osservato ‘speciale’: affare a tinte nerazzurre

Il Milan pensa già al futuro e studia il nuovo colpo per rinforzarsi: c’è il possibile colpo dall’Inter, spunta la cifra dell’affare

È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan che sta ottenendo tanti risultati importanti e continua il percorso di crescita iniziato con Stefano Pioli poco meno di due anni fa. I rossoneri ora sognano lo scudetto e la lotta con Inter e Napoli è più aperta che mai.

LEGGI ANCHE >>> Inter, doppia cessione e 100 milioni | La Juve trema

Calciomercato Milan, piace Sensi: possibile tentativo in estate

Il Milan intanto continua a a pensare anche al futuro e studia i possibili colpi da attuare nella prossima estate per rinforzare ulteriormente la sua rosa. Nel mirino della società sembra essere finito Stefano Sensi, che oggi era nella sfida contro la Sampdoria è l’osservato speciale in casa rossonera visto che è un elemento che piace da molto tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ultima chance a Barcellona e poi addio: freccia per la Juventus

Stefano Sensi ha qualità ma nonostante ciò potrebbe non rientrare nei piani dell’Inter per la prossima stagione, per via della concorrenza agguerrita che c’è. Per questo motivo il Milan potrebbe provarci e l’Inter lo valuta circa 15-18 milioni di euro, una cifra sicuramente raggiungibile.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Dzeko risponde a Insigne: 1-1 tra Napoli e Inter

Il ‘Diavolo’ ha inoltre ottimi rapporti con l’agente del centrocampista Giuseppe Riso, visto che è anche l’agente di Sandro Tonali e del figlio Daniel Maldini. In estate dunque tutto è possibile.