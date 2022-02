Serie A, Dzeko risponde a Insigne: 1-1 tra Napoli e Inter

Dzeko e Insigne illuminano la notte del Maradona: finisce 1-1 il match scudetto

Termina dopo 95 minuti la grande sfida scudetto tra Napoli e Inter. Un match equilibrato che permette ai nerazzurri di rimanere in vetta alla Serie A, attendendo il Milan. Partita dai due volti, decisa dalle reti di Insigne e Dzeko.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, il ritorno del big | Doppio colpo in vista

Il numero 24 del Napoli ha portato gli azzurri in vantaggio, tirando un rigore perfetto dopo appena sette minuti. Le squadre vanno all’intervallo sul risultato di 1-0 ma Dzeko riprende Spalletti in avvio di ripresa. Nel finale l’Inter gestisce il risultato e porta via un punto d’oro in ottica scudetto.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Inter

Napoli-Inter 1-1

Insigne 7′(Rigore), Dzeko 47′

Classifica Serie A: Inter*54, Napoli 53**, Milan 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 42 **, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese* 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana* 11.

* una partita in meno

**una partita in più