Anche il Barcellona bussa alla porta del Napoli: pronto l’assalto al big

Il Napoli pronto a sfidare il Barcellona al Camp Nou. I blaugrana preparano l’assalto al talento azzurro, seguito anche da Inter e Juventus

Le ultime due giornate di Serie A hanno infiammato la lotta per lo scudetto. Il Milan, grazie alle vittorie sull’Inter e sulla Sampdoria è balzato in vetta alla classifica, in vantaggio di un punto sui cugini e di due punti sul Napoli. La squadra di Simone Inzaghi deve recuperare il match con il Bologna ma l’avvicinamento ed il gioco delle pretendenti dimostra che la bagarre per lo scudetto potrà dare spettacolo da qui fino alla fine del torneo.

Gli azzurri – attesi dagli ottavi di Europa League con il Barcellona – sono tornati a macinare punti e spettacolo dopo una leggera flessione nel mese di gennaio. Spalletti è riuscito a ricucire la squadra e l’ambiente ed ora è più che mai in corsa per il titolo. Uno degli interpreti principali potrebbe però lasciare presto Napoli. Si tratta di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo arrivato nel 2018 dal Real Betis, sempre più al centro di voci di mercato.

Il mediano del Napoli potrebbe recarsi a Barcellona non solo per giocare gli ottavi di Europa League, ma anche per vestire la maglia blaugrana. Secondo il quotidiano ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana avrebbero già provato tre volte ad acquistare Fabian Ruiz ed ora potrebbero ritornare all’assalto. Cresce dunque la concorrenza per il talentuoso giocatore spagnolo, autore di 20 gol e 15 assist in 152 presenze con la maglia azzurra.

Barcellona-Napoli, incontro in campo e sul mercato: pronto l’assalto a Fabian Ruiz

Nella sfida del Camp Nou di giovedì 17 febbraio, Luciano Spalletti avrà a disposizione Fabian Ruiz, pronto ad illuminare il centrocampo degli azzurri. Una partita decisiva per il futuro del Napoli e dello stesso Ruiz, che potrebbe lasciare la città partenopea per fare rientro in Spagna ed approdare alla corte di Xavi. Restano alla finestra le altre pretendenti di Fabian Ruiz, tra le quali figurano anche Juventus e Inter.