L’Inter di Simone Inzaghi segue con attenzione il profilo di Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool di Jurgen Klopp: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi sfida, nel doppio match di Champions League valevole per gli ottavi di finale della competizione, il Liverpool di Jurgen Klopp.

I nerazzurri, che partono sfavoriti, tornano alle fasi finali della più prestigiosa coppa europea dopo dieci anni e devono farlo senza Barella. Il centrocampista nerazzurro, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, è stato infatti squalificato dopo il cartellino rosso subito contro il Real Madrid, nell’ultima gara del gironcino a dicembre. L’ex giocatore del Cagliari è un uomo fondamentale della rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed è anche un obiettivo in sede di calciomercato di molti top club europei, fra i quali c’è anche il Liverpool di Jurgen Klopp, più volte accostato al nome di Barella nelle ultime finestre dei trasferimenti.

Nicolò Barella, che ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Inter, è arrivato a Milano nell’estate del 2019 quando, ad Appiano Gentile, approdava Antonio Conte, tecnico che ha riportato lo scudetto in casa Beneamata e che ha fatto crescere, sia dal punto di vista tattico che mentale, l’ex stellina del Cagliari. Barella oggi ha una valutazione non inferiore ai 70 milioni di euro e, se un club in estate dovesse presentarsi con una cifra di questa entità, l’Inter potrebbe anche ragionare su una possibile cessione, dolorosa, ma salvifica per le casse visto l’autofinanziamento delle operazioni di mercato.

Calciomercato Inter, il sogno a centrocampo se parte Barella

In caso di partenza di Nicolò Barella, l’Inter dovrà tornare in sede di calciomercato per assicurarsi un giocatore di assoluto livello che non abbassi il valore della rosa. Il grande sogno arriva dal Liverpool e risponde al nome di Thiago Alcantara. Il giocatore dei Reds, che quest’anno non ha trovato moltissimo spazio, ha una valutazione non inferiore ai 25 milioni di euro ed un contratto fino al 2024. L’ostacolo è dettato però dal suo ingaggio, molto alto per le casse nerazzurre, che potrebbe rallentare, forse in modo significativo, l’eventuale trattativa.