Si scalda l’asse Psg-Juventus: pronto lo scambio in estate

Dopo la grande prestazione in Champions League, la Juventus è sempre più convinta dal mediano del Psg. Pronta la contropartita per l’assalto in estate

La Juventus è al lavoro in vista del derby e degli ottavi di Champions League. Massimiliano Allegri avrà certamente ringraziato Danilo per aver ‘salvato’ la corsa al quarto posto in Serie A con l’incornata al 92′ di Atalanta-Juventus. Grazie al pareggio di Bergamo, i bianconeri restano quarti con due lunghezze di vantaggio sui nerazzurri (in attesa del recupero di Atalanta-Torino).

Torino prossimo avversario in campionato, arrabiatissimo per la sconfitta casalinga subita con il Venezia. Nel match di venerdì, Max Allegri potrebbe schierare dall’inizio Arthur, centrocampista spesso in discussione che sta trovando la sua dimensione in questa seconda stagione in bianconero. Il tecnico toscano lo ha già schierato in 18 occasioni, a volte anche da titolare. Le prestazioni lo hanno allontanato dal mercato e l’impressione è quella che la fisicità di Zakaria migliori le sue giocate. L’addio di Arthur, che sembrava quasi scontato a inizio stagione, è stato così rimandato, almeno fino a giugno.

LEGGI ANCHE>>>Scambio e super sfida per l’erede di Alex Sandro: la Juventus cala il jolly

La situazione potrebbe cambiare qualora Mauricio Pochettino restasse sulla panchina del Psg. Il mister argentino è un grande estimatore del mediano brasiliano e sarebbe pronto a sacrificare una pedina fondamentale del suo centrocampo pur di accogliere Arthur.

Calciomercato Juventus, pronto lo scambio tra Arthur e Paredes con il Psg

Si tratta di Leandro Paredes, vecchia conoscenza del calcio italiano – ex Chievo, Roma e Empoli -, autore di una brillante prestazione in occasione di Psg-Real Madrid. La notte europea ha esaltato il centrocampista, arrivato a quota 109 presenze con i francesi.

Paredes è un’94, ha due anni in più di Arthur e piace molto ai dirigenti bianconeri. Prestazioni come quella degli ottavi di Champions League farebbero comodo all’undici di Allegri. La situazione potrebbe sbloccarsi in estate, con uno scambio ‘alla pari’: entrambi sono valutati 30-35 milioni di euro.