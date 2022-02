Conte pesca in Serie A: Juventus e Milan a mani vuote

Juventus e Milan a caccia di un nuovo difensore: il Tottenham di Conte si inserisce

La Juventus sta già lavorando sul mercato in vista della prossima stagione. Il reparto difensivo è quello più attenzionato vista l’età ormai avanzata di Bonucci e Chiellini e gli enormi dubbi sul futuro di De Ligt.

I bianconeri stanno guardando a diversi obiettivi in quel reparto, da Rudiger a Araujo ma la società sta seguendo anche diversi obiettivi in Serie A tra cui Nikola Milenkovic. Il difensore classe ’97 è il leader difensivo della Fiorentina e pochi giorni fa ha anche realizzato il gol decisivo che ha regalato alla Viola l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Il difensore della Fiorentina, però, è anche nel mirino del Milan. I rossoneri devono fare i conti con la situazione contrattuale di Romagnoli e dovrà aspettare il recupero di Kjaer. Paolo Maldini è a caccia di un nuovo difensore centrale e tra i nomi caldi c’è proprio quello di Milenkovic, oltre a quello di Bremer, conteso fortemente dall’Inter.

Conte si inserisce per Milenkovic: beffa Juve e Milan

Dalla Premier League spunta una nuova pretendente per Milenkovic. Il Tottenham è sulle tracce del difensore serbo e Antonio Conte spinge per averlo a Londra. Gli scout degli Spurs stanno seguendo da vicino il centrale della Fiorentina e in ottica giugno potrebbe arrivare una beffa per Juventus e Milan. Il club londinese è a caccia di un nuovo difensore e potrebbe seguire la stessa strada intrapresa per Romero lo scorso anno, prelevato dall’Atalanta.