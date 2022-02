Florentino Perez infuriato | Ancelotti in bilico: ecco i candidati

Trema la panchina di Carlo Ancelotti: Florentino Perez valuta i possibili sostituti

La prestazione del Real Madrid contro il Psg ha lasciato Florentino Perez molto deluso e amareggiato. Non solo la beffa nei minuti finali con il gol di Mbappe, promesso al Real dalla prossima stagione, ma anche una partita difensivista che ha messo in discussione Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid ha faticato ad avvicinarsi alla porta di Donnarumma e ha giocato una partita timorosa, in balia dell’euforia del Psg. Come riportato da ‘Indipendent’, Florentino Perez non è contento di Ancelotti e starebbe valutando anche l’ipotesi di interrompere il matrimonio col tecnico italiano a fine stagione. Molto dipenderà anche dalla gara di ritorno al Bernabeu e dall’eventuale eliminazione dei blancos ma la società sta valutando altri allenatori per il prossimo anno.

Ancelotti a rischio: anche Mou tra i candidati

Il Real Madrid sta valutando diversi allenatori che potrebbero subentrare ad Ancelotti da prossimo anno. Nella lista di Florentino Perez c’è Maurcio Pochettino che potrebbe lasciare il suo posto al Psg a Zinedine Zidane. Anche Joachim Low era stato accostato ai blancos in estate e potrebbe tornare di moda.

Remota, ma non impossibile, è la possibilità che ritorni José Mourinho. Lo Special One, arrivato a Roma in estate nell’entusiasmo generale, non sta portando i risultati che la società giallorossa ci si aspettava. Un clamoroso ritorno a Madrid è un opzione remota ma non del tutto utopica.