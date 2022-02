Calciomercato, Zaniolo nel mirino: super scambio per superare la Juventus

Nicolò Zaniolo vuole riscattarsi nella seconda parte di stagione dopo un inizio difficile: lo vogliono in tanti, possibile super scambio

Dopo l’ennesimo brutto infortunio Zaniolo è tornato protagonista sotto la gestione di Mourinho: il suo futuro resta in bilico.

Da esterno offensivo a seconda punta nel 3-5-2 disegnato dall’allenatore portoghese: Zaniolo vuole tornare a stupire diventando protagonista nuovamente in Nazionale dopo il brutto infortunio dello scorso anno. Il talentuoso giocatore della Roma è voglioso di riscatto dopo tanti mesi lontano dal campo di gioco. La prima parte di stagione non è stata entusiasmante, ma tante big d’Europa sono sulle sue tracce ormai da tanto tempo. La Juventus anche ci ha provato in passato, ma potrebbe arrivare una beffa per i bianconeri.

Calciomercato, assalto dalla Spagna per Zaniolo: l’idea suggestiva

Le caratteristiche del talentuoso giocatore italiano si sposerebbe al meglio con Simeone con l’Atletico Madrid che non molla: possibile super scambio con l’inserimento nella trattativa di un centrocampista totale come l’ex Inter Kondogbia più soldi per superare la concorrenza della Juventus. Zaniolo, infine, è valutato intorno ai 35-40 milioni di euro. Un’idea suggestiva in ottica futuro con lo stesso giocatore della Roma che vuole dimostrare tutto il suo valore dopo mesi difficili dopo l’arrivo di Mourinho in panchina. Finora ha trovato pochi gol con la sua voglia di rivalsa che è davvero tanto. Nella sfida di campionato contro il Genoa era arrivato anche il gol decisivo, poi annullato dal Var facendosi così espellere per proteste dal direttore di gara. L’Atletico Madrid continua a monitorare Zaniolo per rinforzare il reparto offensivo dei “colchoneros”.