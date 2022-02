Il big si offre al Real Madrid per la prossima stagione e Florentino Perez ci pensa se non dovesse arrivare Mbappé

Il Real Madrid sta già contando i giorni che mancano all’inizio del mercato estivo per fiondarsi su Kylian Mbappé che sembra già promesso ai blancos. Florentino Perez si prepara ad un altro colpo stellare, a costo zero, ma che prevederà un ingaggio mai visto prima.

Intanto, però, tra i grandi campioni vicini alla scadenza c’è anche un certo Robert Lewandowski che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Rumors dalla Spagna, in particolare ‘todofichajes.com’, parlano di un possibile interesse del Real Madrid per il bomber polacco che sarebbe disposto a lasciare Monaco di Baviera per approdare a Madrid. In questo caso i blancos dovrebbero, però, sborsare una cifra che si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro, non eccessiva vista l’età e il contratto del giocatore ma che almeno attutirebbe la perdita del Bayern.

Real Madrid, se non arriva Mbappé ipotesi Lewandowski

Allo stesso tempo, però, le priorità del Real Madrid sono in ordine Mbappé e Haaland. Il primo arriverebbe a parametro zero visto ormai il rapporto quasi nullo con il Psg, il secondo è oggetto del desiderio di tutti i top club europei e potrebbe creare non poche difficoltà al Real. La priorità rimane il francese del Psg ma dalla Spagna non danno per impossibile l’ipotesi di un approdo a Madrid di Robert Lewandowski che diventerebbe il partner di Benzema.