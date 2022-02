Milan-Lazio, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Pioli e Sarri

Milan e Lazio è l’altro quarto di finale di Coppa Italia. La vincente incontrerà l’Inter. Diramate le formazioni ufficiali scelte dai tecnici

Coppa Italia che questa sera scoprirà quale sarà la seconda semifinalista che sfiderà l’Inter, dopo che i nerazzurri hanno eliminato la Roma per 2-0. Milan e Lazio si sfideranno a San Siro. Entrambe le squadre arrivano col morale alle stelle dopo i risultati ottenuti in campionato al rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali.

Infatti la squadra di Pioli ha mostrato grande carattere ribaltando il derby contro l’Inter e vincendo 2-1. Gli uomini di Sarri invece hanno conquistato tre punti importanti in chiave Europa, battendo 0-3 la Fiorentina in trasferta. Per questa sera entrambi gli allenatori si affidano ai migliori uomini. Diramate le formazioni ufficiali.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Messias e Basic dal primo minuto

Ci sarà da divertirsi, o almeno si spera, questa sera a San Siro. A sfidarsi saranno Milan e Lazio, due squadre che hanno dimostrato di essere in ottima forma nelle vittorie importanti messe a segno in campionato. Pioli questa sera ha deciso di far partire dal primo minuto Messias al posto di Saelemaekers. Mentre Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi a centrocampo a Basic, lasciando in panchina Lucas Leiva. Queste le due formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leao; Giroud. All: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Maurizio Sarri