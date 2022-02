Milan, arriva la svolta per il rinnovo: firma a un passo

Il Milan si prepara a blindare un altro dei suoi top player, con il rinnovo che sembrerebbe a un passo: vicina la fumata bianca

La stagione è ancora lunga e il Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter può ancora sperare nello scudetto. Nel frattempo i rossoneri questa sera si giocano l’approdo in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, dove ad aspettarli ci sono proprio i ‘cugini’ nerazzurri.

Nel frattempo in casa Milan si lavora anche in chiave rinnovi, vista la situazione contrattuale di alcuni top player che al momento è delicata. La svolta per un prolungamento importante potrebbe però arrivare nei prossimi giorni. Fumata bianca vicina e firma a un passo.

Milan, rinnovo Theo Hernandez sempre più vicino: firma a un passo

Il calciomercato invernale per il Milan non è stato dei più prolifici, con il solo Lazetic arrivato alla corte di Pioli. In attesa di quello estivo, dove sicuramente le entrate e le uscite saranno maggiori, i rossoneri si concentrano sul blindare giocatori importanti per la rosa di Pioli. Ovviamente la situazione contrattuale più impellente sarebbe quella di Franck Kessie, in scadenza a giugno, ma trovare un accordo non sembrerebbe facile.

Così, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan sarebbe vicino a raggiungere l’accordo per il rinnovo di Theo Hernandez. L’esterno francese ha il contratto con i rossoneri fino al 2024, ma vorrebbero blindarlo per evitare di rivivere vecchi incubi in futuro. Tutti i dettagli sarebbero stati definiti e il contratto che andrà a firmare dovrebbe essere da 4,5 milioni circa fino al 2026. L’incontro decisivo per la firma potrebbe avvenire anche il prossimo fine settimana. Dunque primo colpo che il Milan si prepara a mettere a segno con il rinnovo di Hernandez.