Il Milan lavora già per la sessione estiva di calciomercato e potrebbe sfruttare un’occasione dal Liverpool: top player a prezzo di saldo

Dopo la splendida rimonta nel derby contro l’Inter, in cui il Milan ha mostrato carattere e determinazione, oggi i rossoneri affronteranno il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. In caso la squadra di Pioli dovesse passare il turno, ritroverebbe i cugini dell’Inter in un doppio derby andata e ritorno in semifinale.

Nel frattempo in casa Milan si ragiona anche per il futuro, iniziando a pensare anche alla sessione estiva di calciomercato, dopo che in quella invernale non sono state fatte molte operazioni. Nel mirino dei rossoneri potrebbe finire un top player del Liverpool, che vista la situazione contrattuale potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio top per la Champions: colpo Milinkovic

Milan, occasione Firmino: contratto fino al 2023 e addio a prezzo di saldo

L’estate del Milan potrebbe essere caratterizzata da una rivoluzione nella rosa, con l’attacco che vista la situazione contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro continua a essere un punto interrogativo, e Brahim Diaz che ancora deve essere riscattato dal Real Madrid. Per questo motivo i rossoneri si guardano intorno e potrebbero puntare il mirino in casa Liverpool, in particolare su Roberto Firmino.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Lazio, Pioli in conferenza: “Vogliamo vincere la Coppa Italia”

L’attaccante classe 1991 in questa stagione ha collezionato 21 presenze, con 7 gol all’attivo. Il suo contratto con i ‘Reds’ però scadrà nel 2023, e con un Diogo Jota in grande forma, il Liverpool potrebbe anche pensare di lasciarlo partire in estate. Ovviamente a prezzo di saldo vista la situazione contrattuale e visto che potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare la sua partenza. La cifra richiesta dal club inglese potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, dunque un’occasione per il Milan di acquistare un top player senza spendere cifre spropositate. Importante poi ovviamente sarà superare la concorrenza, vista la caratura del brasiliano.