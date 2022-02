Addio Roma, il grande ex furioso: “Spero vadano via…”

Dopo il ko in Coppa Italia contro l’Inter, il grande ex della Roma torna a parlare e attacca alcuni giocatori: le dichiarazioni

Il momento non è dei migliori per la Roma. La sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter lascia la squadra di Josè Mourinho senza un possibile obiettivo stagionale. In tal senso, in attesa di scendere nuovamente in campo domenica in casa del Sassuolo, i capitolini devono fare i conti con quello che sarà il futuro della squadra adesso sotto la guida dello ‘Special One’. Le aspettative di inizio stagione erano chiaramente diverse dall’attuale classifica di Serie A che vede la Roma a 39 punti dopo 24 giornate di campionato e lontana sei lunghezze dalla quarta posizione occupata, in questo momento della Juventus di Allegri.

In tal senso, a giudicare la situazione dei giallorossi ci ha pensato l’ex bomber Roberto Pruzzo che ai microfoni di ‘Radio Radio’ non ha risparmiato una pungente frecciata ad alcuni calciatori a disposizione dell’allenatore lusitano, svelando un retroscena in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: “Ci sono una serie di giocatori che vogliono andare via dalla Roma perchè non si trovano bene con Mourinho e con questo ambiente”.

Roma, Pruzzo all’attacco: “Vorrei sapere chi sono”

Pruzzo ha continuato nella sua analisi, non risparmiando un attacco diretto ai giocatori che sembrerebbero desiderosi di salutare la Capitale e soprattutto lo ‘Special One’. “Mi piacerebbe sapere chi sono, perchè ce ne sono 4-5 che non vedo l’ora che se ne vadano…“, ha sentenziato l’ex attaccante romanista.

Il futuro di Mourinho non è assolutamente in discussione, indipendentemente dalla classifica che a fine stagione porterà a casa lo ‘Special One’.

Le eventuali riflessioni sul futuro ci saranno solo a bocce ferme, con il Newcastle che potrebbe tornare alla finestra per l’allenatore della Roma.