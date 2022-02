Cassano show: “Sensi da top club, Arthur tra i migliori al mondo”

Antonio Cassano parla dei centrocampisti ed esalta le prestazioni di due calciatori in particolare: Sensi e Arthur

È stato un inizio straordinario con la maglia della Sampdoria quello di Stefano Sensi, che all’esordio da titolare ha realizzato un gran gol e fornito una grande prestazione che ha aiutato la sua squadra a vincere per 3-0 contro il Sassuolo.

Cassano si sbilancia: “Sensi l’italiano più forte a centrocampo. In Arthur vedo qualcosa di Xavi e Iniesta”

Antonio Cassano, intervenuto a ‘Il Secolo XIX’, ha parlato di Sensi esaltando le sue giocate e le sue qualità. Ecco le dichiarazioni: “Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. È un calciatore sensazionale, da top club. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho… se fossi Mancini non avrei dubbi e ci punterei pesantemente. Il suo punto debole fino a oggi è stato solamente uno, quello fisico. È stato molto penalizzato dagli infortuni”.

“Paragoni? Come tocco di palla e corsa mi ricorda molto Arthur, per me uno dei più forti al mondo in questo momento. La Juventus forse non lo sa valorizzare. Se invece vogliamo esagerare, e sottolineo esagerare, vedo in lui qualcosa di Xavi e di Iniesta. Ecco, Sensi è un calciatore filosoficamente da Barcellona. Il ruolo? Andrei da lui e gli chiederei, “dove pensi di rendere meglio?”. Mezzala, trequartista, play, seconda punta, per me può fare tutto”.

Per Cassano dunque Sensi della Sampdoria e Arthur della Juventus hanno qualità straordinarie e possono fare ancor di più di quello che si è visto fino ad ora.