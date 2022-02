Milan-Lazio, Pioli in conferenza: “Vogliamo vincere la Coppa Italia”

Stefano Pioli parla alla vigilia dell’incontro di Coppa Italia con la Lazio di Maurizio Sarri. Dal derby a Ibrahimovic, non mancano gli spunti

La sfida con l’Inter ha decisamente rilanciato le ambizioni stagionali del Milan. Dall’incubo di finire a -7 dalla banda di Inzaghi, al sogno che diventa realtà grazie alla doppietta di Giroud: il derby di sabato, ribadisce la forza della squadra di Pioli, ora più che mai in corsa per la vittoria del titolo. Il tecnico rossonero prova a ‘dimenticare’ la gioia e concentrarsi sul match con la Lazio.

Il derby è terminato, ora i suoi ragazzi dovranno battere l’undici di Sarri per approdare nelle semifinali di Coppa Italia. Pioli ammira il reparto offensivo biancoceleste: “Sono forti, ben allenati, hanno un reparto offensivo di altissimo livello – dice a SportMediaset -, da Immobile a Zaccagni e Pedro, Milinkovic. Dovremo fare una partita attentissima e chiudere tutti gli spazi, restando compatti”.

Milan, le dichiarazioni di Pioli sulle condizioni di Ibra, Tomori e Rebic

Pioli è poi tornato sull’euforia del derby: “Vittoria importantissima, ci ha dato grande consapevolezza, siamo in linea con le nostre ambizioni”. Zlatan Ibrahimovic non sarà della partita con la Lazio mentre Tomori e Rebic saranno valutati e potrebbero entrare in corsa. Il Milan punta a vincere la Coppa Italia: “Ora per noi conta soltanto la partita di domani. Una competizione in cui tutte le squadre vogliono arrivare in fondo – prosegue Pioli –, è un trofeo che vogliamo vincere. La Lazio è un ostacolo difficile, ha vinto una grande partita a Firenze”.