Le formazioni ufficiali di Barcellona – Napoli: Spalletti punta su Osimhen

Arrivano le formazioni ufficiali di Barcellona – Napoli: match proibitivo quello del Camp Nou per gli azzurri

Il Napoli è di scena al Camp Nou dove affronterà il Barcellona di Xavi nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Il Napoli cerca l’impresa in casa del Barcellona. Una sfida a dir poco ostica per gli azzurri, reduci dal pareggio in campionato con l’Inter. Per la sfida in terra catalana, Luciano Spalletti si affida all’ormai consueto 4-2-3-1.

LEGGI ANCHE >> Conte pesca in Serie A: Juventus e Milan a mani vuote

Davanti a Meret agiranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus. Davanti alla difesa spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz, col tridente composto da Elmas, Zielinski ed Insigne a sostegno dell’unica punta Osimhen. I padroni di casa risponderanno col 4-3-3 di marca blaugrana: il tridente d’attacco vede Aubameyang al centro con Traoré e Ferran Torres ai suoi lati.

Europa League, le formazioni ufficiali di Barcellona – Napoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, J. Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All.: Xavi..

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.