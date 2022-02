De Vrij alla Juventus, la carta bianconera per convincere l’Inter

Possibile affare tra la Juventus e l’Inter: i bianconeri hanno un piano per arrivare a de Vrij, la carta che sperano convinca Marotta

Vlahovic e Gosens, Zakaria e Caicedo. Sono state Juventus e Inter le regine del mercato invernale. Le due società hanno puntellato in maniera importante le rose a disposizione di Allegri e Inzaghi per avere più possibilità di raggiungere i rispettivi obiettivi.

Vuole la Champions la formazione bianconera, magari sognando una rimonta epica che garantisca qualcosa in più. Cercano il bis scudetto i nerazzurri, che vogliono la seconda stella dopo la cavalcata vincente dello scorso anno. Rivali sul campo, possibili alleati sul mercato, almeno nelle idee della Juventus. Già perché a Torino hanno messo nel mirino da tempo un calciatore interista. E’ Stefan de Vrij l’obiettivo per la retroguardia bianconera del prossimo anno.

In scadenza di contratto nel 2023, il centrale olandese difficilmente rinnoverà il contratto e tutto lascia pensare che possa essere lui l’addio eccellente in estate. La Juventus osserva la situazione, forte anche dei rapporti stretti con Raiola, agente dell’ex Lazio. Certo serve la proposta giusta per convincere Marotta a cedere ad una rivale un difensore che -nonostante le difficoltà attraversate in questo momento – resta di primo piano.

LEGGI ANCHE >>> Conte pesca in Serie A: Juventus e Milan a mani vuote

Calciomercato Juventus, proposta di scambio per de Vrij

La Juventus vuole portare a Torino Stefan de Vrij, calciatore in scadenza di contratto con l’Inter nel 2023. Gli affari tra le due società non sono facilitati dalla grande rivalità che c’è e dal fatto di condividere gli stessi obiettivi in campo. A Torino però hanno intenzione di provarci la prossima estate e per farlo è pronta una proposta di scambio

I bianconeri vorrebbero inserire Rabiot nell’operazione. Il francese continua a vivere di alti e bassi e finora ha mancato la definitiva consacrazione. A complicare l’eventuale scambio il ricco ingaggio percepito dal calciatore a Torino. Un contratto da sette milioni di euro a stagione rende difficile immaginare il via libera dell’Inter allo scambio Rabiot-de Vrij con il tentativo juventino destinato a restare senza buon esito.