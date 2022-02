La folle proposta di Tuchel che riporta Lukaku all’Inter

Lukaku all’Inter, il possibile ritorno dell’attaccante belga in nerazzurri proposto dal Chelsea: il ‘folle’ piano di Tuchel per rinforzare i Blues

Lukaku e l’Inter, storia di un amore che non sembra potesse mai sbocciare ed invece è diventato subito forte. Uno di quei rapporti che possono sembrare anche indistruttibili, poi però arriva l’imprevisto.

Per il belga e i nerazzurri ha avuto le fattezze del Chelsea: offerta faraonica per club e calciatore ed allora l’addio è stato inevitabile con immancabili polemiche. Il tempo però attutisce il dispiacere ed ora immaginarsi Lukaku di nuovo in nerazzurro ha un qualcosa di romantico che Tuchel potrebbe far diventare realtà. E’ da Londra che parte una folle idea di mercato che, proprio perché supera i confini del possibile, difficile diventerà realtà.

Lukaku in maglia Blues non ha dato quanto sperato. Il belga ha dimostrato di non essere l’attaccante giusto per il gioco del tecnico tedesco ed allora un nuovo trasferimento estivo non è impossibile. E dove se non un ritorno all’Inter? Del resto il calciatore ha confessato di voler tornare un giorno a Milano e l’assist potrebbe darlo proprio Tuchel.

LEGGI ANCHE >>> De Vrij alla Juventus, la carta bianconera per convincere l’Inter

Calciomercato Inter, scambio Lukaku-Lautaro: gli ostacoli

La folle (è bene ribadirlo) idea di Tuchel è di offrire Lukaku all’Inter per arrivare a Lautaro Martinez. L’argentino è considerato il profilo ideale per l’attacco del Chelsea e da Londra sono pronti a sacrificare il belga pur di acquistarlo. L’operazione però è resa complicata da più di un aspetto e molto ruota intorno all’aspetto economico. Il Chelsea non può cedere Lukaku per meno di 100 milioni di euro, mentre Lautaro ha una valutazione intorno agli 80 milioni. L’Inter quindi dovrebbe mettere sul piatto un conguaglio di 20 milioni.

Altro ostacolo, praticamente insormontabile, è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante del Chelsea che supera, e di molto, il tetto in vigore all’Inter. Come se non bastasse c’è anche la strategia impostata da Marotta per le cessioni: niente scambi, solo cash da poter reinvestire in acquisti utili alla causa nerazzurra. Insomma, se Tuchel vuole davvero Lautaro Martinez deve mettere sul piatto 80 milioni di euro. Lukaku-Inter è un romantico ritorno destinato a restare un sogno.