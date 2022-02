Calciomercato Juve, sorpasso definitivo per il talento | Allegri tagliato fuori

Non solo presente, ma anche colpi in ottica futura per la Juventus: arriva il sorpasso con una beffa improvvisa per la stella del futuro

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato monitorando la situazione dei migliori giocatori in circolazione. Idee suggestive in vista del futuro, ma anche le altre big d’Europa sono al lavoro.

Dopo il doppio pari contro Atalanta e Torino c’è tanta amarezza in casa Juventus per la rincorsa alla Champions League. I due nuovi acquisti, Zakaria e Vlahovic, non hanno dato nella sfida dell’Allianz Stadium il loro apporto decisivo. Così il club bianconero è sempre al lavoro per arrivare ad altri innesti di assoluto valore in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, Gravenberch nel mirino della big d’Europa

In passato la Juventus ha monitorato le prestazioni del giovane centrocampista olandese, Ryan Gravenberch, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Ajax che scadrà nel 2023. Così sulle tracce è piombato anche il Bayern Monaco, sempre alla ricerca delle stelle del futuro, come ha informato Algemeen Dagblad e riportato dal portale spagnolo “fichajes.net”. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro per il classe 2002, considerato uno dei migliori prospetti del calcio mondiale nei prossimi anni. Possibile beffa per la Juventus che potrebbe così obiettivo di mercato in vista della prossima stagione. I bavaresi hanno sempre dimostrato di avere un ottimo feeling sul fronte calciomercato prelevando i migliori prospetti in circolazione.