Nuovo assalto a de Ligt, la contropartita è un doppio flop

Matthijs de Ligt è andato a segno nel derby contro il Torino: per lui futuro alla Juventus incerto, la big ci prova con una doppia contropartita

Il suo gol non è bastato a regalare il derby alla Juventus. Matthijs de Ligt ha sbloccato la sfida contro il Torino di venerdì sera, ma Belotti ha ristabilito la parità, costringendo i bianconeri al pareggio.

Un 1-1 che frena le piccole speranze di rimonta scudetto per la squadra di Allegri, ma non quelle di ottenere un piazzamento Champions, anche considerata la sconfitta dell’Atalanta. Entrare nei primi quattro posti è fondamentale per la Juventus e lo è a maggior ragione in ottica calciomercato dopo i soldi spesi a gennaio per Vlahovic e Zakaria. In estate la rivoluzione bianconera continuerà ma occhio a ciò che potrebbe accedere anche sul fronte uscite.

Da questo punto di vista sono sicuramente da tenere sotto osservazione le situazioni relative ai calciatori in scadenza di contratto, Dybala su tutti, ma non soltanto. Proprio de Ligt potrebbe salutare Torino davanti ad una proposta importante. Del resto le parole di Raiola nella scorse settimane sono state chiare e davanti all’offerta giusta anche il club bianconero potrebbe convenire sulla necessità di dare il via libera alla cessione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio de Ligt e doppio colpo: 85 milioni per la nuova difesa

Calciomercato Juventus, de Ligt al Bayern Monaco: doppia contropartita

Una proposta potrebbe arrivare dalla Germania dove il Bayern Monaco è alla ricerca di un calciatore che possa far fare un ulteriore salto di qualità alla difesa. Non lo è stato Marcel Upamecano che ha accusato più di un problema di ambientamento. Il difensore francese ha incassato le critiche di Matthaus che lo ha definito un corpo estraneo alla squadra di Nagelsmann e ha affermato che il rapporto qualità presso non è stato soddisfacente.

Proprio l’ex Lipsia, pagato oltre 40 milioni di euro, potrebbe essere offerto dal Bayern alla Juventus per arrivare a de Ligt. Oltre al francese, il club tedesco potrebbe provare ad inserire nella trattativa anche Sabitzer, altro nuovo acquisto che sta rendendo al di sotto delle aspettative. L’austriaco è stato acquistato per 15 milioni di euro e ora potrebbe essere inserito nel pacchetto con Upamecano per arrivare a de Ligt.