Juventus, addio de Ligt e doppio colpo: 85 milioni per la nuova difesa

La Juventus potrebbe dire addio a de Ligt a fine stagione per una offerta monstre: 85 milioni poi per rifare la difesa con un doppio colpo

Il calciomercato estivo potrebbe rivoluzionare nuovamente la rosa della Juventus. Dopo gli ottimi innesti a gennaio di Vlahovic e Zakaria, i bianconeri potrebbero pensare anche a fare cassa con qualche cessione eccellente.

Una di queste potrebbe essere quella di Matthijs de Ligt, corteggiato da mezza Europa, che davanti a un’offerta da 100 milioni potrebbe essere sacrificato. Per sostituirlo la Juventus potrebbe pensare al doppio colpo in Serie A, anticipando la concorrenza di molti top club.

Juventus, addio de Ligt: Bremer e Koulibaly per il futuro

Per la Juventus 100 milioni sarebbero certamente difficili da rifiutare per de Ligt. Così il suo addio potrebbe aprire ai bianconeri l’opportunità di andare su due colossi della Serie A. Uno è Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli valutato intorno ai 50 milioni e corteggiato da molti top club europei. L’altro sarebbe Bremer, difensore del Torino che sta impressionando in questa stagione, anche lui corteggiato da moltissimi club italiani ed esteri, valutato intorno ai 30-35 milioni. Per entrambi però le operazioni sarebbero molto complicate poiché il Napoli sarebbe vicino al rinnovo con il proprio centrale difensivo, mentre il Torino non vorrebbe cedere il proprio top player ai rivali storici. Tutto ciò però potrebbe non evitare alla Juventus di provare un tentativo per il colpaccio.