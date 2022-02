Irrompe il Chelsea sul gioiellino: maxi offerta e sorpasso sulla Juventus

Calciomercato, il Chelsea bussa alla porta di Xavi per il talento. Sorpasso sulla Juventus

La Juventus torna al lavoro dopo gli ultimi due pareggi in Serie A contro Atalanta e Torino. In programma c’è il match più importante dell’anno, l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Martedì 22 febbraio, i bianconeri avranno infatti l’opportunità di entrare tra le prime otto d’Europa. Molto dipenderà dal rendimento dei due giocatori arrivati a gennaio, Zakaria e Vlahovic.

La dirigenza della Vecchia Signora prosegue comunque la sua caccia ai talenti europei. In particolare, Cherubini avrebbe messo nel mirino Gavi, gioiellino del Barcellona. Nonostante non sia ancora maggiorenne, il centrale di centrocampo ha già raccolto più di 20 presenze in questa stagione, andando a segno in due occasioni in Liga.

Calciomercato, maxi offerta del Chelsea per Gavi: sorpasso sulla Juventus

Non solo Juventus, il gioiellino piace anche al Chelsea di Tuchel. I Blues sarebbero pronti alla maxi offerta per convincere il Barcellona a privarsi di Gavi.

Il club di Roman Abramovich, che in estate ha investito 115 milioni di euro per Lukaku, sarebbe pronto – secondo DonBalon – a sborsare 50 milioni di euro nelle casse del Barcellona. Offerta difficile da raggiungere per la Juventus, probabilmente destinata a virare su un altro obiettivo per la mediana.