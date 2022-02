Da un bianconero all’altro, la sorpresa della Juventus per la fascia

Da un bianconero all’altro, la Juventus può piazzare un colpo a sorpresa per la fascia: il nome per rinforzare la difesa di Allegri

Da un bianconero all’altro, un salto di qualità che sarebbe davvero importante. La Juventus pensa ad un nome a sorpresa per la propria fascia e per il calciatore in questione soltanto dal punto di vista cromatico non ci sarebbe cambiamento.

La squadra di Allegri è reduce dal pareggio nel derby che, complice la sconfitta dell’Atalanta contro la Fiorentina, rappresenta un punticino guadagnato in ottica quarto posto. E’ quello, almeno per il momento, il grande obiettivo stagione della Juventus. Dopo la partenza horror, i bianconeri piemontesi vedono il primo posto lontano ed allora la missione da non sbagliare è quella che porta ad un piazzamento in Champions League.

La stessa competizione che vedrà proprio i bianconeri protagonisti martedì con l’andata degli ottavi di finale contro il Villarreal. Intanto Cherubini non sta con le mani in mano e lavora già al prossimo mercato. Dopo Vlahovic e Zakaria sono previsti nuovi acquisti e qualcuno potrebbe essere a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Molina per la fascia

La Juventus potrebbe fare un tentativo per portare a Torino Nahuel Molina, 23 anni, terzino destro dell’Udinese. Un ruolo che nella rosa bianconera è da coprire e l’argentino rappresenterebbe una soluzione ideale sia dal punto di vista economico che da quello dell’esperienza nel massimo campionato.

Molina è una delle più piacevoli sorprese nella stagione complicata dell’Udinese. Il classe 1998 sta disputando un ottimo campionato, 23 apparizioni complessive condite da 5 reti e 3 assist, un bottino ragguardevole per quello che sulla carta è pur sempre un difensore. La Juventus lo monitora e in estate potrebbe far partire l’assalto.